Каким был экранный соблазнитель Рудольф в жизни 

Герой видео, актёр Юрий Васильев, снимался в кино ещё с шестидесятых, но ему часто доставались роли эпизодические. Настоящая слава пришла к Василеву после роли коварного соблазнителя Рудольфа/Родиона в ленте «Москва слезам не верит» (1980). А вот в жизни актёр был совсем иным: в его жизни был единственный брак с коллегой по сцене Нелли Корниенко. Ролик рассказывает о жизни артиста.
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