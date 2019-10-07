Почему Евгений Сидихин не боится играть смерть 

Смотрите видео и узнайте, как попал в кино актёр Евгений Сидихин. В детстве Евгений не собирался становиться артистом, его мечтой было море, но потом, во время службы в армии, оказался в Афганистане. Вернувшись домой, Сидихин поступил в театральное училище, и это, по словам, артиста, спасло его от «афганского синдрома». Опыт службы в горячей точке помог Евгению в работе: в кино ему часто достаются роли брутальных мужчин и военных. В отличие от суеверных коллег Евгений соглашается играть и смерть героев. Почему он не верит в предрассудки и как относится к такой работе, узнайте из ролика.
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