Названа новая Женщина-кошка 

Создатели новой части "Бэтмена" утвердили актрису на роль Женщины-кошки. Об этом пишет издание Variety. В числе претенденток были актрисы Ана де Армас, Элла Балинска, Эйса Гонсалес, однако предпочтение отдали Зои Кравиц. Премьера картины ожидается в июне 2021 года. Популярность актрисе принесли такие фильмы, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Дивергент", "Наркотик", "Хорошее убийство", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", а также сериад "Большая маленькая ложь".
Напомним, что самого Бэтмена в фильме сыграет британский актер Роберт Паттинсон.
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