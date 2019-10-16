Актеры из культового ситкома "Друзья" вновь собрались вместе спустя 15 лет.
Об этом поклонники сериала узнали из Instagram Дженнифер Энистон. Актриса выложила первый пост в социальной сети, подписав его словами "Теперь мы и здесь друзья! Привет, Instagram!". Энистон сделала селфи со своими коллегами по ситкому: Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером, Мэттью Перри и Мэттом Лебланом.
@jenniferaniston
Как выяснилось, у актеров появилось свободное время, и они решили собраться на ужин в гостях у Кортни Кокс.
За четыре часа с момента публикации пост Энистон собрал свыше трех миллионов лайков. В комментариях под постом отметились не только голливудские звезды вроде Риз Уизерспун, но и российские знаменитости, в частности Сергей Лазарев и Мария Шарапова.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в "Друзьях" нашли ошибку.