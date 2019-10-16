«Друзья» воссоединились в Сети спустя 15 лет

Актеры из культового ситкома "Друзья" вновь собрались вместе спустя 15 лет.

@jenniferaniston

Как выяснилось, у актеров появилось свободное время, и они решили собраться на ужин в гостях у Кортни Кокс.