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Почему Наталия Богунова сошла с ума 

Рамблер 2 часа назад
Почему Наталия Богунова сошла с ума
Фото: Кадр из фильма «Большая перемена»
В 1973 году на экраны вышел фильм "Большая перемена", который сделал Наталию Богунову известной. К 25 годам девушку считали одной из самых ярких красавиц советского кинематографа. Казалось, что она надолго завоевала место в этой сфере, но ее слава ускользнула так же быстро, как появилась. "Рамблер" рассказывает о психическом заболевании актрисы.
Еще когда Богуновой было 10 лет, ее мама отправила ее в балетную школу. Мать будущей актрисы посвятила всю себя для дочери. Она была уверена, что рано или поздно ее ребенок станет известен на всю страну. В балетном училище часто появлялись режиссеры, которые отбирали детей для своих фильмов. Однажды в школу пришел Игорь Таланкин, который выбрал Наталию на главную роль в фильме "Вступление". Сначала девочка не хотела сниматься, но ее уговорила мать. После премьеры фильма к ней пришла слава, ее начали узнавать на улицах, а с балетом она окончательно распрощалась.
Девушка сыграла еще в нескольких фильмах, а во ВГИК поступала уже известной актрисой. Ее считали самой талантливой на курсе, и там же она встретила любимого мужчину Александра Стефановича, который учился на режиссера. Однако после первых трех лет брака начались разногласия: супруги много работали, ссорились и не могли определиться с продолжением совместной жизни. В этот же период Наталия снялась в "Большой перемене", а эта роль принесла ей всенародную славу. Казалось бы, с таким опытом, Богуновой должны были поступать новые предложения, но режиссеры предлагали ей лишь эпизоды от которых она сама отказывалась.
Так карьера пошла на спад, актриса развелась с режиссером. У нее не было друзей, а единственным близким человеком была мать, с которой она тоже часто ссорилась. Она продолжала работать в театре имени Моссовета, но это дело тоже не приносило ей радости. Коллеги ей завидовали и говорили злые вещи за глаза. Благодаря этому она попала в психиатрическую клинику — срыв случился прямо во время репетиции. После ее здоровье ухудшилось и актрисе диагностировали шизофрению: ей казалось, что ее преследуют и трогают вещи в квартире.
В последний раз Богунова появилась в кино в 1992 году в фильме "Бег по солнечной стороне". Заболевание ухудшилось в 2011, года погибла ее пожилая мать. Из-за этого она провела год на лечении, а потом вернулась с большими творческими планами. Однако им не суждено было сбыться: актриса погибла в 2013 году от инфаркта.
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Теги:
Актеры , Наталия Богунова , Игорь Таланкин , Театра им. Моссовета , РИА Новости
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