Из-за болезни Талызиной отложат съемки фильма о Началовой

Продюсер байопика о Юлии Началовой Андрей Загорский планировал начать съемки фильма о певице в октябре, но готов перенести начало съемок из-за госпитализации актрисы Валентины Талызиной . В фильме Талызина должна была играть мать главной героини.

«Она четко сказала, что после 10 октября она будет в Москве, придет в норму. Спустя 10 дней после возвращения с отдыха она попадает в больницу. Некоторое время назад я видел дочь Талызиной — Ксюшу Хаирову. Тогда ничего не предвещало этой ситуации. Сейчас Ксюша говорит, что там просто нога. Но на самом деле там был микроинсульт. Благо, все обошлось», —

сообщил Загорский в интервью изданию Teleprogramma.pro. Он пожелал актрисе скорейшего выздоровления и попросил над ней "не издеваться".