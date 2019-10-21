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Из-за болезни Талызиной отложат съемки фильма о Началовой 

Рамблер 4 часа назад
Продюсер байопика о Юлии Началовой Андрей Загорский планировал начать съемки фильма о певице в октябре, но готов перенести начало съемок из-за госпитализации актрисы Валентины Талызиной. В фильме Талызина должна была играть мать главной героини.
«Она четко сказала, что после 10 октября она будет в Москве, придет в норму. Спустя 10 дней после возвращения с отдыха она попадает в больницу. Некоторое время назад я видел дочь Талызиной — Ксюшу Хаирову. Тогда ничего не предвещало этой ситуации. Сейчас Ксюша говорит, что там просто нога. Но на самом деле там был микроинсульт. Благо, все обошлось», —
сообщил Загорский в интервью изданию Teleprogramma.pro. Он пожелал актрисе скорейшего выздоровления и попросил над ней "не издеваться".
«Мы должны были в конце октября — начале ноября сделать конкретные съемочные дни под Валентину Илларионовну. Но, как видите, в очередной раз что-то происходит. Сейчас я уже не уверен, что она вот так сразу выйдет на съемочную площадку. Не надо над ней издеваться. Но до конца года пара сцен все же будет»,
— сказал Загорский. Ранее "Рамблер" писал о том, какая актриса сыграет в байопике саму певицу.
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Актеры , Видео , Валентина Талызина , Андрей Загорский
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