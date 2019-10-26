Некрасивые актеры, которые женились на красавицах 

Среди актеров есть и те, кто обладает не очень притягательной внешностью. Они чаще играют юмористических персонажей или злодеев, а не главных героев. Однако, пока красавчики сменяют одну пассию за другой, эти актеры много лет живут с очень красивыми девушками. "Рамблер" собрал некрасивых актеров с очень привлекательными женами.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина
В последнее время Евгений Кулик все чаще получает предложения о съемках. Он прославился благодаря смешным видео, которые он снимал в Instagram. Мужчина состоит в браке с красавицей Ригиной Гайсиной. С ней они познакомились еще до того, как Кулик прославился на просторах интернета. Недоброжелателей у этой пары очень много. Одни считают, что Ригина вышла замуж из-за славы или денег, но девушка не зависит от своего супруга и развивает собственный бренд одежды. Она поддерживает актера во всех начинаниях и даже снимается в его юмористических роликах.
Евгений Никишин и Татьяна Никишина
@nikishin_uezd_1924
Многим актер известен как участник команды КВН "Уездный город". Он работал и телеведущим, и спортивным судьей, а также снимался в российских фильмах и сериалах. Часто Никишин получает роли юмористических персонажей и всегда радует зрителей своими шутками. Со своей супругой Татьяной он познакомился еще в школе, замуж она выходила за неизвестного и не очень богатого человека. Никто не сомневается в искренности отношений, супруги счастливо живут вместе на протяжении долгих лет и имеют двоих детей.
Алексей Панин и Людмила Григорьева
@panin_actor
Актер никогда не отличался завидной красотой, но почему-то притягивал привлекательных женщин. Еще до того, как он был втянут в различные скандалы, у него были отношения с Мариной Александровой и Екатериной Шпицей. После этого у него было много женин, но официально был женат только один раз на Людмиле Григорьевой. Именно во время этого брака Панина начали окружать скандалы, связанные с его ориентацией и алкогольной зависимостью. Они были женаты всего год, и детей у них не появилось. Сейчас информации об отношениях этой пары практически нет, а сам Панин часто вспоминает свою экс-супругу в интервью.