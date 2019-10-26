Некрасивые актеры, которые женились на красавицах

Среди актеров есть и те, кто обладает не очень притягательной внешностью. Они чаще играют юмористических персонажей или злодеев, а не главных героев. Однако, пока красавчики сменяют одну пассию за другой, эти актеры много лет живут с очень красивыми девушками. "Рамблер" собрал некрасивых актеров с очень привлекательными женами.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина

В последнее время Евгений Кулик все чаще получает предложения о съемках. Он прославился благодаря смешным видео, которые он снимал в Instagram. Мужчина состоит в браке с красавицей Ригиной Гайсиной. С ней они познакомились еще до того, как Кулик прославился на просторах интернета. Недоброжелателей у этой пары очень много. Одни считают, что Ригина вышла замуж из-за славы или денег, но девушка не зависит от своего супруга и развивает собственный бренд одежды. Она поддерживает актера во всех начинаниях и даже снимается в его юмористических роликах.

Евгений Никишин и Татьяна Никишина

@nikishin_uezd_1924

Многим актер известен как участник команды КВН "Уездный город". Он работал и телеведущим, и спортивным судьей, а также снимался в российских фильмах и сериалах. Часто Никишин получает роли юмористических персонажей и всегда радует зрителей своими шутками. Со своей супругой Татьяной он познакомился еще в школе, замуж она выходила за неизвестного и не очень богатого человека. Никто не сомневается в искренности отношений, супруги счастливо живут вместе на протяжении долгих лет и имеют двоих детей.

Алексей Панин и Людмила Григорьева

@panin_actor