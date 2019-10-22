Что стало с Киллой из «Бумера»

В 2003 году на экраны вышел один из самых неоднозначных проектов российского кино "Бумер" . Фимль рассказывает о четырех друзьях, которых чаще всего называют по их "погонялам". Одним из них был Леха Килла, которого сыграл Максим Коновалов . "Рамблер" узнал, что стало с ним сейчас.

До выхода этой картины актер был не очень известным. Это была его первая крупная роль. Она же стала и последней, но дело вовсе не в том, что мужчина перестал сниматься. Наоборот, его заметили и начали предлагать больше ролей. Сейчас в его фильмографии более ста проектов, но ни в одном он не сыграл главную роль. Как правило, это персонажи второго плана или вовсе эпизоды. Для человека, который не следит за российским кинематографом, это лицо будет не знакомо.

@konovalovkilla

Типаж Максима Коновалова отлично подходит для того, чтобы его звали играть роли бандитов, киллеров и аферистов. Иногда его персонажи бывают полицейскими или комедийными, но гораздо реже. Свою актерскую деятельность он продолжает до сих пор и снимается в перспективных проектах с участием звезд. Например, в 2020 году должна состояться премьера фильма "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым. Коновалов тоже принял участие в картине.

В личной жизни у него тоже все хорошо. Уже более десяти лет он живет вместе со своей супругой Светланой. Они воспитывают троих детей: двое от первого брака девушки и общая дочь. Светлана по совместительству является и пиар-директором актера.