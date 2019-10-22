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Актеры, которые снимались пьяными 

Рамблер 15 часов назад
Актеры, которые снимались пьяными
Фото: РИА Новости
Зависимость некоторых людей может быть настолько сильной, что они позволяют себе употреблять алкоголь на работе. Для актеров съемочная площадка — такой же офис, где люди зарабатывают деньги. Очень часто подобное поведение оборачивается не только понижением репутации в глазах коллег, но и конфликтами с режиссерами. Такое происходит по разным причинам, но личная жизнь актеров всегда на виду, поэтому слухи о скандалах быстро расходятся. "Рамблер" собрал звезд, которые снимались пьяные в разных фильмах.

Иван Охлобыстин

Актер начал свой творческий путь еще в начале 90-х. Он признался, что тогда в его жизни были сложности, решить которые помогал алкоголь. Благодаря выпивке он заключал взаимовыгодные сделки, и из-за этого появилась алкогольная зависимость. На съемочную площадку фильма "ДМБ" он тоже приходил под градусом. Все изменилось, когда Охлобыстин понял, что спиртные напитки заменили ему воду. Окончательно он завязал, когда ушел веру, но потом решил вернуться к своей актерской карьере и снова начал выпивать. Сейчас его зависимость не носит фатального характера, но сильно мешает жить. Поэтому Охлобыстин старается ограничить себя и не посещает фуршеты и вечеринки.

Алексей Нилов

Одна из самых известных ролей Нилова — капитан Ларин в "Улицах разбитых фонарей". По его же признанию, во время съемок он постоянно находился в состоянии алкогольного опъянения. Актер говорил, что перед рабочим днем мог выпить 300 грамм, а потом продолжать "банкет" в течение дня. Из-за пагубной привычки распались два первых брака Нилова, он не видел, как рос его сын. На протяжении нескольких лет близкие пытались бороться с недугом, но отказаться от алкоголя помогла только третья жена. Она терпела все его выходки, пока актер не пережил клиническую смерть из-за выпивки. Так он решил, что пора завязывать, и этот случай помог отказаться от алкоголя.

Марго Робби

Удивительно видеть эту потрясающую блондинку в этом списке, но это правда. Когда девушка снималась в фильме "Волк с Уолл-стрит", очень нервничала. Это была ее первая "большая роль" в Голливуде, которая позже и сделала ее знаменитой. Кроме того, она снималась в паре с легендарным Леонардо Ди Каприо. Когда актриса готовилась к одной из сцен, коллега на съемочной площадке предложил ей текилу. Было раннее утро, но мужчина стоял на своем. В итоге Робби сыграла в нетрезвом виде, но чувствовала себя расковано.
Актеры, спасшие людей в реальной жизни
Комментарии
Актеры , Волк с Уолл-стрит , Иван Охлобыстин , Алексей Нилов , Марго Робби , Леонардо ДиКаприо
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