Актеры, которых травили из-за роли

В фильмографии некоторых актеров встречаются те роли и фильмы, которые они хотели бы забыть. Даже любимцы публики могут стать изгоями из-за одной маленькой детали. "Рамблер" собрал успешных актеров, которых возненавидели из-за одной роли.

Эштон Кутчер

Супруг Милы Тунис считался одним из самых красивых и талантливых Голливудских актеров, но даже преданные фанатки возненавидели его из-за одной роли. Он заменил Чарли Шина на съемках сериала "Два с половиной человека" . Несмотря на то, что предыдущий актер срывал съемки из-за алкоголя и дебоша, поклонники все равно возненавидели Кутчера. Его персонаж оказался скучным и неинтересным, а поклонники взбунтовались и перестали смотреть сериал. В итоге его пришлось закрыть.

Холли Берри

В творчестве этой девушки было много впечатляющих ролей, но были и профессиональные промахи. Например, ее загноили после фильма "Женщина-кошка", который чуть не поставил крест на ее карьере. Критики назвали игру актрису вульгарной и утрированной, в том же самом ее обвинили и зрители. Ей даже вручили премию "Золотая малина" за худшую главную женскую роль. Были и сторонники актрисы, которые утверждали, что в костюме Женщины-кошки нельзя выглядеть по-другому, но их никто не слушал. Благодаря своему стремлению доказать талант и харизму, девушка смогла сохранить карьеру и "замять" случившуюся травлю.

Джонни Депп

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Актеру всегда прощали промахи благодаря его царизме. Толпы фанаток буквально боготворили Деппа, пока не появилась сага "Пираты Карибского моря". Эта роль стала одной из самых узнаваемых и успешных в фильмографии Деппа, которая еще и принесла большой доход. Однако поклонники, которые ранее наблюдали за творчеством актера, начали его травить. Поводом для насмешек стали неуместные гримасы, которые постоянно появлялись в кадре. Из-за этого его популярность начала стремительно падать, но потом актер все же реабилитировался в глазах критиков и зрителей.