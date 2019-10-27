Кто на самом деле был отцом дочери Голубкиной

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. Еще девочкой она мечтала стать актрисой, поэтому родители отдали ее в музыкальное училище. После этого она с легкостью поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Актерство подарило ей двух мужей и одну дочь, но общественности до конца не понятно, от кого она. "Рамблер" попытался разобраться в этой запутанной ситуации.

Еще в студенческие годы к ней пришла всесоюзная популярность. Она исполнила роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада".

В 29 лет она состояла в гражданском браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году у них родилась дочь Мария, которая на сегодняшний день является успешной российской актрисой. Еще через год супруги расстались, а в "нулевых" сценарист сделал громкое заявление — сказал, что дочь не его. Сам Щербинский рассказал, что в то время у Голубкиной были другие отношения. Он уверен, что ее возлюбленным был директор "Мосфильма" Владимир Досталь . Сценарист утверждает, что дочь Мария родилась от него.

Причин отказываться от дочери у Щербинского не было. От него не требовали алименты на содержание дочери. Почему он выступил с таким заявлением — неизвестно. Несмотря на слухи, Лариса Голубкина оставила его заявление без комментариев.

В 1977 году она вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал известный советский актер Андрей Миронов . Вместе они смогли прожить всего десять лет — Миронов погиб. От этого брака у нее не было детей, поэтому Мария осталась единственной дочерью.

Сейчас актрисе 78 лет, и она продолжает активную гастрольную деятельность. Ее концерты идут по всей России, а ее дочь тоже стала известной актрисой.