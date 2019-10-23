Самые эффектные российские актрисы еврейского происхождения

Среди российских актрис не трудно найти эффектных и ярких красавиц. Но только вот за биографией немногих из них скрываются интересные детали. Как выяснил "Рамблер", некоторые талантливые русские актрисы на самом деле оказались еврейками.

Так например, известная российская актриса Ольга Кабо снялась в стольких сериалах и кинофильмах, что их уже и сложно все вспомнить. Интересно, что ее дед Яков Соломонович Кабо был известным политическим деятелем Украины, и, как видно из его имени, евреем.

Причем у Ольги есть близкая звездная подруга еврейка — Алика Смехова . Харизматичная красавица-актриса покорила зрителей своими эффектными формами и загадочным взглядом. Кстати, Кабо и Смехова практически родственницы, ведь Ольга стала крестной матерью сына Алики.

Одна из самых красивых молодых актрис российского кино Анна Чиповская также обладает еврейскими корнями. Ее фамилия по отцу — Фрумкин.