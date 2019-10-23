Актрисы, вышедшие замуж за режиссёров

Видео рассказывает об актрисах, которые не просто сработались с режиссёрами, а стали их жёнами. Тандем «режиссёр-актриса» — явление в кинематографе нередкое, он выгоден обоим: режиссёр всегда знает, что у него есть исполнительница, а актриса уверена, что не останется безработной. Впрочем, далеко не всегда такие браки длятся целую жизнь, некоторые супруги расстаются всего несколько лет спустя после свадьбы. Какие пары сумели пережить кризисы в семейной жизни, а какие распались? Узнайте об этом из ролика.