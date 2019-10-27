Чем прекрасна Лада Брик

О себе Лада Брик говорит, что ничего и никого не боится, кроме собак. Актриса считает себя борцом за права женщин в мужском мире, а еще мечтает снять свое кино.

Лада Брик — выпускница Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Она успела сняться в нескольких украинских сериалах: "Тайна Марии", "Тот, кто не спит", "Агенты справедливости".

В ближайшее время Ладу Брик можно будет увидеть в фильме российского режиссера Эдуарда Парри "Пробуждение" , в котором также сыграют известные актеры Евгений Миронов Владимир Ильин и другие. А прямо сейчас в кино идет фильм "Сторож" с Ладой Брик в роли проститутки.

Также актрису можно увидеть на сцене Московского независимого театра, где она играет, например, Маргариту в спектакле по роману Булгакова "Мастер и Маргарита".

Самые трогательные и откровенные фото Лады Брик — в галерее "Рамблера".