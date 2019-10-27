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Чем прекрасна Лада Брик 

Рамблер 4 часа назад
О себе Лада Брик говорит, что ничего и никого не боится, кроме собак. Актриса считает себя борцом за права женщин в мужском мире, а еще мечтает снять свое кино.
Лада Брик — выпускница Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Она успела сняться в нескольких украинских сериалах: "Тайна Марии", "Тот, кто не спит", "Агенты справедливости".
В ближайшее время Ладу Брик можно будет увидеть в фильме российского режиссера Эдуарда Парри "Пробуждение", в котором также сыграют известные актеры Евгений Миронов, Владимир Ильин и другие. А прямо сейчас в кино идет фильм "Сторож" с Ладой Брик в роли проститутки.
Также актрису можно увидеть на сцене Московского независимого театра, где она играет, например, Маргариту в спектакле по роману Булгакова "Мастер и Маргарита".
Самые трогательные и откровенные фото Лады Брик — в галерее "Рамблера".
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Теги:
Актеры , Фото , Пробуждение , Владимир Ильин , Евгений Миронов
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