Стали известны имена претендентов на «Оскар» 

Названы имена актеров, которые будут претендовать на заветную статуэтку в этом году.
Так, американские СМИ сообщили, что телестудия Sony за фильм "Однажды… в Голливуде" выдвинула на "Оскар" Леонардо Ди Каприо.
За эту же картину на Оскар номинируют и Брэда Питта, но уже в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
За работу в картине "Прекрасный день по соседству" студия предложила кандидатуру Мэттью Райса в номинации за лучшую главную мужскую роль и Тома Хэнкса за роль второго плана.
В этих номинациях своих кандидатов выдвинула и киностудия А24. Так, за роли в фильме "Маяк" статуэтку могут получить Роберт Патинсон и Уиллем Дэфо.
Ранее "Рамблер" писал о награде за глупость и других антипремиях мира.