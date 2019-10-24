Стали известны имена претендентов на «Оскар»

Названы имена актеров, которые будут претендовать на заветную статуэтку в этом году.

Леонардо Ди Каприо. Так, американские СМИ сообщили, что телестудия Sony за фильм "Однажды… в Голливуде" выдвинула на "Оскар"

За эту же картину на Оскар номинируют и Брэда Питта , но уже в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

За работу в картине "Прекрасный день по соседству" студия предложила кандидатуру Мэттью Райса в номинации за лучшую главную мужскую роль и Тома Хэнкса за роль второго плана.

В этих номинациях своих кандидатов выдвинула и киностудия А24. Так, за роли в фильме "Маяк" статуэтку могут получить Роберт Патинсон и Уиллем Дэфо.