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Куда исчез «профессор-лопух» из комедии Гайдая 

Рамблер 1 час назад
Герой видео — актёр Владимир Раутбарт, на счету которого всего лишь семь фильмов, но почти все они сегодня входят в золотой фонд отечественного кино. Один из самых ярких образов Раутбарта — профессор, раскусивший изобретательного ученика на экзамене в новелле «Наваждение» комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965). Увы, эта работа стала для артиста последней: через четыре года он трагически ушёл из жизни в возрасте всего лишь 40 лет.
Ранее «Рамблер» писал о советских артистах, так и не ставших народными.
Актеры , Видео , Наваждение , Леонид Гайдай , Владимир Раутбарт
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