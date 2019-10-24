Куда исчез «профессор-лопух» из комедии Гайдая 

Герой видео — актёр Владимир Раутбарт, на счету которого всего лишь семь фильмов, но почти все они сегодня входят в золотой фонд отечественного кино. Один из самых ярких образов Раутбарта — профессор, раскусивший изобретательного ученика на экзамене в новелле «Наваждение» комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965). Увы, эта работа стала для артиста последней: через четыре года он трагически ушёл из жизни в возрасте всего лишь 40 лет.
Ранее «Рамблер» писал о советских артистах, так и не ставших народными.