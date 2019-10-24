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Как сейчас выглядит экранная дочь Орбакайте 

Рамблер 23 минуты назад
Алина Булынко стала популярной после выхода второй части комедии «Любовь-морковь», сыграв дочь главных героев фильма. Но эта роль вовсе не была первой в фильмографии юной актрисы. О том, как сложилась жизнь экранной дочери Кристины Орбакайте и Гоши Куценко и как девушка выглядит теперь, рассказывает «Рамблер».
Дебют Алины на большом экране состоялся, когда девочке было всего пять лет: маленькая актриса сыграла эпизодическую роль в картине о жизни П. И. Чайковского. Затем Булынко появилась на экране в фильмах «Дело о Мертвых душах» и «Дюймовочка». А первую серьезную роль сыграла в мелодраме «И все-таки я люблю…», составив достойную компанию Вере Алентовой.
К моменту, когда Алене предложили работу в фильме «Любовь-морковь», в ее «активе» было уже с десяток небольших ролей. Но именно комедия о забавной метаморфозе, произошедшей с родителями и детьми. После выхода картины на экраны Алена, как обычно говорят, проснулась знаменитой. Девочку постоянно приглашали на кастинги знаменитые режиссеры. Ей удалось принять участие в 15 фильмах, включая две части знаменитых «Елок» и третьей части картины «Любовь-морковь».
Кадр из фильма "Елки"
Казалось, перед Аленой открываются прекрасные перспективы для того, чтобы связать свою жизнь с кинематографом. Но девушка выбрала другой путь. Алена закончила школу с углубленным изучением английского языка и поступила в РГГУ, выбрав для себя направление «психология».
Алена не ищет публичности, о ее «закадровой» жизни известно не слишком много. Лишь то, что симпатичная рыжеволосая девчушка превратилась в весьма привлекательную молодую особу (в этом можно убедиться, просмотрев фотографии в личном микроблоге Булынко), которая очень любит путешествовать и радоваться жизни.
@bulynkoalina
Сейчас Алене Булынко 22 года, карьеру актрисы продолжать она пока не собирается, но кто знает, возможно, девушка еще передумает, и мы вновь увидим ее на экранах.
Комментарии
Актеры , Видео , Ёлки , Дюймовочка , Вера Алентова , Кристина Орбакайте , Алина Булынко , Гоша Куценко
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