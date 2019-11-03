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Почему в актерской среде не любили Олега Даля 

Рамблер 4 часа назад
За что в актерской среде невзлюбили Олега Даля
Фото: Кадр из фильма "В четверг и больше никогда"
Звезду советского кинематографа Олега Даля любили зрители, однако отношение режиссеров и коллег по работе к актеру было сложным. "Рамблер" узнал, что мешало Олегу Далю получать роли.

Карьера

Олег Иванович Даль родился 25 мая 1941 года в подмосковном Люблине в семье крупного железнодорожного инженера и учительницы, сразу после школы поступил в Театральное училище имени М. С. Щепкина и к 1963 году его закончил. Он играл в московском театре "Современник", театре на Малой Бронной и Малом театре. Широкую любовь зрителей ему принесла роль умного и обаятельного парня Жени Соболевского в "Хронике пикирующего бомбардировщика" (1967).

Сложный характер

Даль уходил и возвращался в "Современник", потому что конфликтовал с коллегами. У актера были проблемы с алкоголем — ближе к концу жизни он превратился в запойного и опасного, по свидетельству его последней жены, алкоголика. В работе был требователен: актеры, снимавшиеся с ним вместе в кино, вспоминали, что он был перфекционистом и требовал совершенства. Алкоголь быстро разрушал личность актера. На похоронах Владимира Высоцкого летом 1980-го года Даль сначала стал дико хохотать, изумив присутствующих, а потом заявил:
"Следующий — я!"
К этому времени в актерской и режиссерской среде о Дале сложилось мнение как об актере безусловно очень талантливом, но ненадежном. Его называли скандалистом и говорили, что он может подвести съемочную бригаду в самый ответственный момент.

Алкоголизм

Даль быстро погружался в пучины алкогольной депрессии. Когда его называли "народным артистом", угрюмо отвечал:
"Я не народный, я инородный".
После смерти Высоцкого он словно нарочно принялся разрушать себя. "Кодирование" не помогло. В ночь на 3 марта 1981 года Даль умер в Киеве, куда приехал на пробы, в номере отеля после того, как выпил в одиночку бутылку водки. Вшитая при "кодировании" ампула вызвала резкое повышение давление и внутреннее кровоизлияние. Несмотря на грусть от ухода большого артиста, общее мнение в актерской среде было единодушным — Даль добился того, к чему давно сознательно шел.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии6 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Актеры , Хроника пикирующего бомбардировщика
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