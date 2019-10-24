Российские актеры, пробившиеся в Голливуд

Видео рассказывает о российских актёрах и актрисах, которые сумели покорить Голливуд. Многие советские и российские артисты пытали счастья в западном кино, но лишь единицам удалось добиться настоящего успеха. Большинству же в лучшем случае доставались небольшие роли или образы «плохих русских», но чаще им приходилось довольствоваться эпизодами с одной-двумя репликами. Смотрите ролик и узнайте о тех, кто всё-таки заслужил уважение американских киношников и зрителей.