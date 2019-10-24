Главный романтик советского кино 

Герой видео — актёр Игорь Костолевский, главный романтический герой советских фильмов. Первой ролью для него стала роль поручика Анненского в фильме про декабристов «Звезда пленительного счастья» (1975), и после этого за актёром надолго закрепилось амплуа героя девичьих грёз. Костолевский много играет в театре, но основную популярность ему принёс кинематограф. Любопытно, что изначально Игорь Матвеевич и не думал становиться артистом, он мечтал о карьере в медицине. Почему Костолевский всё-таки стал артистом и как складывалась его карьера расскажет ролик.
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