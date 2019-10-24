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Актеры, возненавидевшие свои звездные роли 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает об актёрах, которые возненавидели роли, которые их прославили. На экране артисты выглядят очень убедительными в своих образах, но выяснилось, они попросту разочарованы в них. Так, британская актриса Кейт Уинслет, которой принёс популярность фильм «Титаник», сегодня недовольна сыгранной героиней. С момента выхода драмы прошло уже два десятилетия, на счету Кейт десятки успешных работ в кино и масса престижных наград, включая «Оскар» за картину «Чтец», однако фанаты по-прежнему подсовывают Уинслет для автографа фото с обнажённой Роуз из «Титаника». И это Кейт уже не по душе. Смотрите ролик и узнайте, какие ещё артисты хотели бы, чтобы их роли забыли.
Ранее «Рамблер» писал об актёрах, которые всегда играют бандитов.
Актеры , Видео , Фильмы , Оскар , Титаник , Чтец , Кейт Уинслет
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