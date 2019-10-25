Звезда «Джокера» может остаться без «Оскара» 

Не так давно стало известно, кто может получить "Оскар" за лучшую мужскую роль.
Итоговый список номинантов появится только в январе, однако западные СМИ уже рассказали о первых претендентах на получение главной награды кинематографа. Среди них Леонардо ди Каприо, Мэттью Райс, Джонатан Прайс и Роберт Паттинсон. Все актеры снимались в одном из трех фильмов — "Однажды… в Голливуде", "Маяк" и "Два папы".
А вот Хоакин Феникс, исполнивший роль маньяка в нашумевшей картине "Джокер", в число потенциальных обладателей "Оскара" не попал. Тем не менее Феникс еще может оказаться в шорт-листе и побороться за премию, однако шансы невелики.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что студия Warner намерена повторить успех "Джокера".