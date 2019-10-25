Как сейчас живет исполнитель роли мистера Бина

Мимика и запоминающаяся внешность сделали Роуэна Аткинсона успешным актером. Все его ассоциируют именно с ролью мистера Бина в одноименном телесериале. За спиной Роуэна множество других картин. Вы наверняка видели серию фильмов об агенте Джонни Инглише с ним в главной роли.

Сейчас Роуэн редко снимается в кино, но по сей день продолжает исполнять роль мистера Бина в небольших короткометражных проектах.

В отличие персонажа мистера Бина, Роуэн ведет бурную личную жизнь, которую скрывает от камер. Однако известно, что актер несколько лет был женат на актрисе Лэсли Эш. В паре у них родились двое детей — дочь Лили Грейс и сын Бенжамин Александр Себастьян. Сейчас Аткинсон живет с актрисой Луизой Форд, они воспитывают сына, родившегося в декабре 2017 года.