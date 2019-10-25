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Как сейчас живет исполнитель роли мистера Бина 

Рамблер 29 минут назад
Телесериал «Мистер Бин» прославил актера Роуэна Аткинсона на весь мир. «Рамблер» расскажет, чем он сейчас занимается и как живет.
Мимика и запоминающаяся внешность сделали Роуэна Аткинсона успешным актером. Все его ассоциируют именно с ролью мистера Бина в одноименном телесериале. За спиной Роуэна множество других картин. Вы наверняка видели серию фильмов об агенте Джонни Инглише с ним в главной роли.
Сейчас Роуэн редко снимается в кино, но по сей день продолжает исполнять роль мистера Бина в небольших короткометражных проектах.
В отличие персонажа мистера Бина, Роуэн ведет бурную личную жизнь, которую скрывает от камер. Однако известно, что актер несколько лет был женат на актрисе Лэсли Эш. В паре у них родились двое детей — дочь Лили Грейс и сын Бенжамин Александр Себастьян. Сейчас Аткинсон живет с актрисой Луизой Форд, они воспитывают сына, родившегося в декабре 2017 года.
Теги:
Актеры , Видео , Мистер Бин , Роуэн Аткинсон
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