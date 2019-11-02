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Как изменились очаровательные звезды «Остаться в живых» 

Рамблер 1 час назад
Сериал «Остаться в живых» («Lost») не только стал телевизионным событием нулевых годов, но и во многом совершил революцию в жанре. Впервые сериал стал на одну ступень с большим кинематографом, приковал к себе внимание миллионов зрителей. Так в мировом эфире началась эпоха серьезных глубоких сериалов, многие из которых оцениваются гораздо выше некоторых блокбастеров. Дальнейшая карьера звезд проекта сложилась по-разному. Для некоторых сериал все еще является самой успешной работой, для других он стал трамплином к новым достижениям. В сегодняшней галерее «Рамблера» — свежие фотографии самых обаятельных актрис сериала.

Эванджелин Лилли (Кейт)

Канадская актриса до участия в сериале была волонтером, стюардессой, моделью, играла эпизодические роли. После «Остаться в живых» Эванджелин появилась в оскароносном «Повелителе бури», а в 2010-х годах сыграла сразу в двух громких франшизах — эльфийку Тауриэль в «Хоббите» и Осу в «Мстителях». В следующем году выходят три новых проекта актрисы. Эванджелин замужем за Норманом Кали, у пары двое детей.

Эмили дэ Ревин (Клэр)

Самым известным проектом австралийской актрисы после «Остаться в живых» стал фэнтезийный сериал «Однажды в сказке», где Эмили исполнила роль Белль, возлюбленной Румпельштильцхена. В конце прошлого года Эмили во второй раз стала матерью и сейчас проводит много времени с детьми.

Ким Юн Чжин (Сун)

Для южнокорейской артистки сериал «Остаться в живых» пока является самым знаменитым проектом в карьере. Заметной работой также стали «Любовницы», где она сыграла со звездой «Зачарованных» Алиссой Милано. В 2018 году Ким исполнила главную роль в корейском сериале «Мисс Ма, богиня мести», в 2020 выйдет фильм «Признание» с ее участием. Ким любит смелые фотосессии и регулярно публикует их в своем аккаунте.

Мэгги Грейс (Шеннон)

Американская актриса покинула сериал во втором сезоне (вернувшись только в финальной серии) по собственному желанию. Она не захотела надолго связывать себя с одним проектом. Впрочем, это не помешало ей активно сниматься в последующие годы. Мэгги успешно пробует себя и в независимом кино («Девушка из пригорода»), и в триллерах («Заложница»). Появлялась она также в популярных шоу и франшизах — «Блудливая Калифорния», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Сумерки». Актриса замужем за бизнесменом Брентом Башнеллом.

Элизабет Митчелл (Джульет)

После «Остатья в живых» Элизабет регулярно появляется на телеэкранах. К сожалению, многообещающие проекты «Визитеры» и «Революция» были досрочно закрыты. Сейчас самой известной ролью американской актрисы является Снежная Королева в «Однажды в сказке» и Анна Воловодов в фантастическом сериале «Пространство». У Элизабет есть сын.

Ребекка Мэйдер (Шарлотта)

Английская актриса и модель продолжает карьеру на телевидении. Она появилась в третьем «Железном человеке» и запомнилась ролью Злой ведьмы Запада в «Однажды в сказке». В настоящее время Ребекка замужем за продюсером Маркусом Кейном и ждет первенца.
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Комментарии1 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Актеры , Фото , Любовницы , Однажды в сказке , Сумерки , Мстители , Железный человек , Зачарованная , Заложница , Повелитель бури , Остаться в живых , Элизабет Митчелл , Алисса Милано , Маркус Кейн
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