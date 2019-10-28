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10-летняя актриса, за спиной которой более 40 фильмов 

Рамблер 3 часа назад
За спиной 10-летней Марты Тимофеевой десятки ролей в фильмах и сериалах, съемки в рекламе и обложки журналов. То ли ей еще предстоит. «Рамблер» подробнее расскажет о юной звезде.
Карьера Марты Тимофеевой началась, когда ей только исполнилось три месяца. Во время одной из прогулок, к ее матери подошел незнакомый мужчина, и сделал предложение о съемках в рекламе. Его привлекла внешность ребенка. После долгих уговоров, мама согласилась на съемки Марты в рекламе памперсов. Далее предложения стали поступать и от других крупных брендов.
Родители вовремя заметили, что ребенок получает удовольствие от такой работы, и записали ее в театральную студию. Дебют Марты состоялся в мини-сериале «Княжна из хрущевки». Затем стали поступать предложения о съемках в таких больших проектах, как «Гоголь», «Время первых» сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Психологини», и др.
Нам кажется, что вы еще не раз увидите на экранах талантливую Марту Тимофееву. Ведь 2020 год в очередной раз обещает стать успешным для юной актрисы.
Комментарии1 
Теги:
Актеры , Видео , Психологини , Время первых , Марта Тимофеева
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