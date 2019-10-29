Как вся страна следила за судьбой Караченцова

Народный артист Николай Караченцов погиб в 2018 году. Однако еще задолго до трагических событий, за его состоянием следила вся страна. Позже выяснилось, что череда опасностей преследовала его на протяжении нескольких лет.

Сам актер никогда не рассказывал, что его жизнь часто была на волоске от гибели, но уже позже в этом призналась его жена Людмила Поргина . Все началось еще во время съемок фильма "Миг удачи", которые проходили в Приэльбрусье. Тогда Караченцов с супругой поехали в горы в выходной, а на фуникулере их застал снежный ураган.

Поргина вспоминала, что они были практически на вершине, когда началась метель. Они начали замерзать, а очнулась она только в гостинице, где ее с мужем растирали спиртом и не давали заснуть. Тогда отряд спасателей вызвал исполнитель Юрий Визбор и он же поднял панику, а потом спасал супругов от обморожения. Караченцов же любил испытывать судьбу. Известно, что все трюки он выполнял самостоятельно, без дублеров и каскадеров. Сам он говорил, что любил ощущение адреналина, и без него ему было скучно.

В 2005 году произошло страшное событие, после которого за здоровье артиста переживала вся страна. Он попал в страшную аварию, получил тяжелую травму головы и провел в коме 26 дней. С последствиями этого события супруги боролись вместе. Актер заново учился ходить и говорить. Караченцов даже вернулся к творчеству, но играл только эпизодические роли, так как мимику, жестикуляцию и речь удалось восстановить только частично.

Ровно через 12 лет Караченцов снова попал в ДТП. За рулем была его жена. Тогда их машина перевернулась, но супруги уцелели и чудом получили несерьезные травмы. Однако жизнь преподнесла им новые испытания. Спустя полгода у актера диагностировали рак легкого. К тому моменту злокачественную опухоль уже нельзя было удалить, но супруги ездили на лечение в Израиль, где удалось уменьшить размер метастазы. Все же лечение не принесло своих плодов: актер заболел двухсторонним воспалением легких, а затем у него отказали почки. Он погиб за день до своего дня рождения.