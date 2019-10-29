Актеры, которые чуть не сорвали съемки своими выходками

Во время съемок советских фильмов было много случаев, когда актеры могли препятствовать выходу целой картины. Иногда роль может сыграть их характер, бурные загулы и даже небольшие шалости.

Вячеслав Тихонов, "Семнадцать мгновений весны"

Часть съемок фильма проходила в Берлине, где актер успел вызвать небольшой переполох. Обычная случайность ставила под угрозу продолжение съемок. Тогда Тихонов решил переодеться в свой костюм прямо в гостинице, где остановилась вся группа. Дело в том, что до площадки было недалеко, и актер решил сэкономить время. Прохожие приняли его за настоящего военного и они вызвали полицию. Актера чуть не арестовали, и все закончилось благополучно.

Никита Михалков, "Я шагаю по Москве"

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"

Знаменитый актер и режиссер чуть не испортил свою репутацию еще на старте своей карьеры. Во время съемок фильма "Я шагаю по Москве" он неожиданно попросил о повышении гонорара. Причем сумма была довольно велика и достигала зарплаты других советских звезд. Дело в том, что начинающий актер считал, что без него съемки остановят. Однако режиссер решил просто найти другого актера и заменить Михалкова. Когда он об этом узнал, сразу отказался от своих слов о повышении гонорара.

Евгений Моргунов, "Кавказская пленница"

Кадр из фильма "Кавказская пленница"