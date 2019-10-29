Во время съемок советских фильмов было много случаев, когда актеры могли препятствовать выходу целой картины. Иногда роль может сыграть их характер, бурные загулы и даже небольшие шалости.
Вячеслав Тихонов, "Семнадцать мгновений весны"
Часть съемок фильма проходила в Берлине, где актер успел вызвать небольшой переполох. Обычная случайность ставила под угрозу продолжение съемок. Тогда Тихонов решил переодеться в свой костюм прямо в гостинице, где остановилась вся группа. Дело в том, что до площадки было недалеко, и актер решил сэкономить время. Прохожие приняли его за настоящего военного и они вызвали полицию. Актера чуть не арестовали, и все закончилось благополучно.
Никита Михалков, "Я шагаю по Москве"
Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Знаменитый актер и режиссер чуть не испортил свою репутацию еще на старте своей карьеры. Во время съемок фильма "Я шагаю по Москве" он неожиданно попросил о повышении гонорара. Причем сумма была довольно велика и достигала зарплаты других советских звезд. Дело в том, что начинающий актер считал, что без него съемки остановят. Однако режиссер решил просто найти другого актера и заменить Михалкова. Когда он об этом узнал, сразу отказался от своих слов о повышении гонорара.
Евгений Моргунов, "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Обаятельный на экране и очень прямолинейный в жизни актер не всегда был душой компании. Даже его супруга Наталья Моргунова говорила, что из-за своей жесткости он поругался со всеми друзьями. Во время съемок "Кавказской пленницы" он раскритиковал Гайдая, на что тот сильно обиделся. Режиссер даже хотел остановить съемки и заменить актера, но передумал.