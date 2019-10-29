Как сложилась жизнь «доктора Борменталя» 

Герой видео — актёр Борис Плотников, которому колоссальную популярность принесла роль доктора Борменталя в картине «Собачье сердце» (1988). К моменту выхода фильма Борису было почти 40 лет, на его счету были десятки работ в кино и театре, но именно Борменталь стал визитной карточкой артиста. Однако искушённые киноманы с Плотниковым познакомились гораздо раньше: в 1976 году он дебютировал в кино, снявшись у режиссёра Ларисы Шепитько в «Восхождении» и тут же стал звездой всесоюзного масштаба. Подробности жизни артиста — в ролике.
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