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Голливудскую звезду застукали в непристойном виде 

Рамблер 37 минут назад
На видео попал голливудский актёр, режиссёр и обладатель «Оскара» Бен Аффлек. Однако эту запись он наверняка причёл бы уничтожить: на кадрах после вечеринки в честь Хэллоуина Бен, перебравший со спиртным, едва держится на ногах. В какой-то момент артист чуть не свалился на проезжую часть, но всё-таки смог удержаться. Проблемы с алкоголем у 47-летнего Аффлека уже возникали и прежде, ему даже пришлось проходить курс лечения. По одной из версий, чрезмерная любовь к горячительным напиткам стала причиной его развода с актрисой Дженнифер Гарнер.
Ранее «Рамблер» рассказал о популярных актерах с криминальным прошлым. 
Теги:
Актеры , Видео , Оскар , Бен Аффлек , Дженнифер Гарнер
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