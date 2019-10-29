Актеры, к которым навсегда прилипла одна роль 

Видео рассказывает об актёрах, которых знают по единственной роли, хотя они регулярно снимаются и постоянно создают новые образы. Британский артист Дэниел Рэдклифф получил роль Гарри Поттера в 2001 году, когда ему было 12. К тому моменту Дэниел уже сыграл две роли в кино, но именно Гарри Поттер принёс ему популярность планетарного масштаба. Рэдклифф снимался в саге до 2011 года и для зрителей навсегда слился с киногероем. После окончания съёмок истории Поттера Дэниел Рэдклифф снялся ещё в полутора десятках фильмов, в том числе провокационных, сыграл неоднозначные роли на театральной сцене, но всё равно для большей части зрителей он тот самый парень, который играл Гарри Поттера. О других актёрах, оказавшихся заложниками одной роли, узнайте из ролика.
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