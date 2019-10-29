Трагедия семьи Василия Шукшина 

Герой видео — Василий Шукшин. Его история удивительна: выросший в деревне, он стал актёром, режиссёром, писателем, сценаристом, получил массу наград и заслужил славу любимца публики. Между тем, во ВГИК он поступил, когда ему было уже 25, к тому моменту он уже отслужил во флоте и успел поработать директором школы в родном селе. Жизнь Василия Шукшина оборвалась очень рано, всего в 45 лет, однако и эти годы не жил неспокойно. Ролик рассказывает о жизни артиста и его семьи.
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