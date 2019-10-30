Как звезда «Белого солнца пустыни» попал в тюрьму 

Герой видео, актёр Николай Годовиков, начал кинокарьеру ещё подростком: в 16 лет он снялся в эпизодической роли в картине «Республика ШКИД» (1966). Однако всесоюзной звездой его сделал фильм «Белое солнце пустыни» (1966), где он сыграл молодого и неопытного красногвардейца Петруху. Актёру прочили громкую карьеру, но, увы, пристрастие к опасным и небезобидным приключениям привело Николая не к кинематографическим наградам, а в тюремную камеру. Как сложилась жизнь артиста, расскажет видео.
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