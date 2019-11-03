Почему Валентина Серова умерла в нищете

В 40-х годах прошлого века Валентина Серова была одной из самых популярных актрис в СССР. Однако, как бывает со многими звездами, в конце концов тайна ее гибели так и осталась загадкой. Актрису нашли в ее разворованной квартире.

Начало карьеры

Еще в детстве она начала выступать в театре. Родители разглядели талант девочки и развивали его всеми возможными способами. Уже в подростковом возрасте она сама делала все, чтобы построить карьеру актрисы. Для поступления в театральный техникум она даже изменила дату рождения. Свою карьеру она начала в "Ленкоме". В это же время она вышла замуж за военного летчика Анатолия Серова и родила ему сына. Однако брак продлился недолго из-за гибели мужчины.

Вскоре у актрисы начались отношения с Константином Симоновым . Его отношения с сыном Серовой от первого брака сразу не заладились и он настоял на отправке мальчика на Урал, несмотря на то, что родители его отца были готовы забрать его к себе. Позже жизнь юноши не сложилась: он страдал от алкоголизма и погиб в 36 лет.

Брак с Константином Симоновым

В середине прошлого века Серова только набирала популярность. Она стала яркой и самобытной актрисой, которую режиссеры брали во все фильмы. Она успела сняться в лентах: "Сердца четырех", "Девушка с характером" и "Жди меня". В послевоенные годы она была ведущей актрисой театра им. Ленинского комсомола. Уже в это время она начала злоупотреблять алкоголем и у нее начались проблемы.

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Тогда же Серова начала ругаться со своим мужем Константином Симоновым, пропускала спектакли и ушла в Малый театр. Там ей практически не давали ролей, но случился инцидент, когда она не явилась на спектакль, и ей пришлось уволиться. Она перешла в театр имени Моссовета, но и там история повторилась. В 1950 году у нее родилась дочь Мария, а уже через семь лет Серова и Симонов развелись.

Тайна гибели

Все эти события сильно повлияли на жизнь актрисы. Она уже не была ведущей в театре, ей не предлагали роли в фильмах, а алкогольная зависимость становилась сильнее. Актрисе запретили видеться с дочерью — ее воспитывала бабушка. Серова находила себе собутыльников буквально на улице и водила к себе домой. В конце концов это закончилось гибелью: женщину нашли в собственной квартире в ночь с 11 до 12 декабря 1975 года. в ее доме практически не было вещей, а то, что случилось в ту роковую ночь, раскрыть так и не удалось.