Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Робо
Робо
Приключение, Фантастика, Семейный
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Француз
Француз
Драма
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет

Почему Валентина Серова умерла в нищете 

Рамблер 2 часа назад
Почему Валентина Серова умерла в нищете
Фото: Кадр из фильма "Девушка с характером"
В 40-х годах прошлого века Валентина Серова была одной из самых популярных актрис в СССР. Однако, как бывает со многими звездами, в конце концов тайна ее гибели так и осталась загадкой. Актрису нашли в ее разворованной квартире.

Начало карьеры

Еще в детстве она начала выступать в театре. Родители разглядели талант девочки и развивали его всеми возможными способами. Уже в подростковом возрасте она сама делала все, чтобы построить карьеру актрисы. Для поступления в театральный техникум она даже изменила дату рождения. Свою карьеру она начала в "Ленкоме". В это же время она вышла замуж за военного летчика Анатолия Серова и родила ему сына. Однако брак продлился недолго из-за гибели мужчины.
Вскоре у актрисы начались отношения с Константином Симоновым. Его отношения с сыном Серовой от первого брака сразу не заладились и он настоял на отправке мальчика на Урал, несмотря на то, что родители его отца были готовы забрать его к себе. Позже жизнь юноши не сложилась: он страдал от алкоголизма и погиб в 36 лет.

Брак с Константином Симоновым

В середине прошлого века Серова только набирала популярность. Она стала яркой и самобытной актрисой, которую режиссеры брали во все фильмы. Она успела сняться в лентах: "Сердца четырех", "Девушка с характером" и "Жди меня". В послевоенные годы она была ведущей актрисой театра им. Ленинского комсомола. Уже в это время она начала злоупотреблять алкоголем и у нее начались проблемы.
wikipedia.org
Тогда же Серова начала ругаться со своим мужем Константином Симоновым, пропускала спектакли и ушла в Малый театр. Там ей практически не давали ролей, но случился инцидент, когда она не явилась на спектакль, и ей пришлось уволиться. Она перешла в театр имени Моссовета, но и там история повторилась. В 1950 году у нее родилась дочь Мария, а уже через семь лет Серова и Симонов развелись.

Тайна гибели

Все эти события сильно повлияли на жизнь актрисы. Она уже не была ведущей в театре, ей не предлагали роли в фильмах, а алкогольная зависимость становилась сильнее. Актрисе запретили видеться с дочерью — ее воспитывала бабушка. Серова находила себе собутыльников буквально на улице и водила к себе домой. В конце концов это закончилось гибелью: женщину нашли в собственной квартире в ночь с 11 до 12 декабря 1975 года. в ее доме практически не было вещей, а то, что случилось в ту роковую ночь, раскрыть так и не удалось.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии1 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Актеры , Константин Симонов , Анатолий Серов , Валентина Серова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 ожидаемых премьер 2020 года
7 ожидаемых премьер 2020 года
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Киногероини, о которых фантазировали все мужчины
Киногероини, о которых фантазировали все мужчины 4
Чем запомнился новый выпуск шоу «Голос»
Чем запомнился новый выпуск шоу «Голос» 2
Зачем Гайдай снял фильм о Жорже Милославском
Зачем Гайдай снял фильм о Жорже Милославском 1
Видео
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
01:01
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
Фильмы
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
01:00
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
ТВ
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
02:23
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Фильмы для поклонников романтических историй
10:29
Фильмы для поклонников романтических историй
Фильмы
Лучшие роли Евгения Леонова
44:07
Лучшие роли Евгения Леонова
Актеры
Что стало со звездой «Соляриса»
02:59
Что стало со звездой «Соляриса»
Актеры
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
04:22
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
Актеры
Самые красивые пары советского кинематографа
09:48
Самые красивые пары советского кинематографа
Актеры
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
08:42
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение