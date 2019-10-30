Как живут забытые родственники Олега Янковского

Знаменитые актеры всегда на виду, но некоторые детали своей жизни они предпочитают скрывать от широкой публики. Так, у одного из самых популярных актеров Олега Янковского — когда-то было двое старших братьев брат — Ростислав и Николай. Все трое увлекались театром с детства и выбрали актерскую профессию.

Старший Ростислав забирал его от матери из Саратова в Минск, чтобы снять с нее часть финансовой нагрузки. Кстати, там Олег Янковский впервые выступил на профессиональной сцене. Брат работал в Минском русском драматическом театре и попросил Олега подменить заболевшую актрису, которая играла мальчика-подростка. Средний брат Николай помог Олегу поступить в Саратовское театральное училище. Потом Олег Янковский начал работать в Саратовском театре драмы.

В кино он попал случайно, его заметил режиссер Владимир Басов , когда театр был на гастролях во Львове, и пригласил на пробы в фильм "Щит и меч". Так, Олег Янковский попал в кино, дальше карьера шла только в гору. А братья прославиться на всю страну не смогли.

Сейчас в Саратове остались вдова его брата Николая — Лидия с дочерью Ольгой, которая приходится ему племянницей. Журналисты разыскали женщин и выяснили, что обе на пенсии, живут более чем скромно, а со знаменитыми родственниками не общались более десяти лет. Когда был жив Николай, его не поздравляли даже с днем рождения. О знаменитых родственниках женщины узнают из прессы, а обратиться за помощью не позволяет гордость.