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Как живет вдова Александра Абдулова 

Рамблер 5 часов назад
Смерть знаменитого актера стала полной неожиданностью для всей страны. Александр Абдулов был востребован и в кино, и в театре, впереди было много планов, которым все же не суждено было исполниться. За два года до своей смерти актер женился, его второй официальной женой стала Юлия Мешина.
Юлия родом из небольшого украинского города Николаев. После окончания школы поступила в институт в Одессе. Еще будучи студенткой она вышла замуж, правда брак распался из-за неверности молодого мужа. Девушка решила начать новую жизнь и уехала в Москву. В столице за ней ухаживали довольно состоятельные и известные мужчины, но выбор пал на Александра Игнатенко, его папа был директором крупного информагентства.
На одном из мероприятий, куда Юлия пришла вместе с мужем, она познакомилась с Александром Абдуловым. Разгорелся роман, который пришлось скрывать, пока Юлия не развелась. В 2006 году влюбленные поженились, а в 2007 у них родилась девочка. Евгения стала единственным родным ребенком актера. Когда малышке было 8 месяцев, Александра Абдулова не стало. Позже выяснилось, что актер страдал от рака легких.
РИА Новости
После смерти мужа Юлия сосредоточилась на воспитании дочери. Евгения увлекается футболом, однако профессию мечтает связать со сценой или кино, возможно, она станет режиссером или оператором. Юлия Абдулова нечасто общается с прессой и ведет закрыты образ жизни. В одном из интервью она рассказала, что увлеклась астрологией, а ее учителем стал Павел Глоба. Новых отношений она не ищет, однако не исключает для себя возможности выйти замуж вновь, если сможет полюбить. А пока ее единственной любовью остается Александр Абдулов.
Ранее "Рамблер" писал, от чего мог умереть Александр Абдулов.
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Теги:
Актеры , Видео , Александр Игнатенко , Павел Глоба , РИА Новости
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