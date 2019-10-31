«Сбитые летчики» Голливуда 

Видео рассказывает об актёрах и актрисах, которые когда-то были кумирами миллионов. Но в какой-то момент они приняло опрометчивое решение сняться в неудачном фильме и тут же испортили свою репутацию. Так, голливудский комик Эдди Мёрфи блистал в комедиях девяностых, его обожала публика и казалось, что обойти Эдди не сможет никто. Однако в 2002 году актёр снялся в фантастической комедии «Приключения Плуто Нэша», и карьера моментально покатилась под откос. Картину раскритиковали, а сам Мёрфи стал почти изгоем, которого никто не хочет снимать. Другие подобные истории узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» перечислил фильмы для тех, кто отчаялся найти хорошее кино.