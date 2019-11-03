Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Робо
Робо
Приключение, Фантастика, Семейный
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Француз
Француз
Драма
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет

Чем сейчас занимаются актеры фильмов «Астерикс и Обеликс» 

Рамблер 4 часа назад
Чем занимаются актеры фильмов «Астерикс и Обеликс»
Фото: Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
Прошло 20 лет с выхода первой части всеми любимого фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря». «Рамблер» расскажет, как сейчас живут главные герои картины.

Кристиан Клавье (Астерикс)

Кристиан учился в Парижском институте политологии, но так и не стал работать по профессии. Он начал свою актерскую карьеру с комедийной театральной труппы «Le Splendid». Слава и признание пришли к актеру после картины «Пришельцы», где он сыграл космического персонажа крестьянина-оруженосца.
После успеха фильма «Пришельцы», актер сыграл Астерикса в фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“». Сейчас Кристиана Ксавье можно увидеть во французских комедиях. А в 2019 году на экраны вышел фильм «Исключительный кортеж», где он сыграл вместе со своим партнером по фильмам об Астериксе и Обеликсе — Жераром Депардье.
Актер был женат на актрисе Мари-Анн Шазель, в браке у них родилась дочь Марго. После 30 лет совместной жизни пара развелась.

Жерар Депардье (Обеликс)

Важным фильмом в карьере Жерара стал «Вальсирующие», который в 1974 году занял третье место по сборам во Франции. После этой картины Депардье стал востребованным актером.
В 2013 году на Московском кинофестивале актер представил российско-французский исторический фильм «Распутин», в котором сыграл главную роль. В этом же году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства.
У Жерара Депардье официально четверо детей: двое от брака с актрисой Элизабет Гиньо и двое внебрачных. Хотя сам Жерар утверждает, что у него 20 детей от 10 разных женщин, от некоторых из них он просто откупился.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Актеры , Пришелец , Кристиан Клавье , Жерар Депардье , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные актеры
Названы самые популярные актеры
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил 1
Почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу
Почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга» 32
7 ожидаемых премьер 2020 года
7 ожидаемых премьер 2020 года
Видео
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
01:01
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
Фильмы
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
01:00
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
ТВ
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
02:23
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Фильмы для поклонников романтических историй
10:29
Фильмы для поклонников романтических историй
Фильмы
Лучшие роли Евгения Леонова
44:07
Лучшие роли Евгения Леонова
Актеры
Что стало со звездой «Соляриса»
02:59
Что стало со звездой «Соляриса»
Актеры
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
04:22
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
Актеры
Самые красивые пары советского кинематографа
09:48
Самые красивые пары советского кинематографа
Актеры
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
08:42
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение