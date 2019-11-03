Чем занимаются актеры фильмов «Астерикс и Обеликс»

Чем сейчас занимаются актеры фильмов «Астерикс и Обеликс»

Прошло 20 лет с выхода первой части всеми любимого фильма «Астерикс и Обеликс против Цезаря». «Рамблер» расскажет, как сейчас живут главные герои картины.

Кристиан Клавье (Астерикс)

Кристиан учился в Парижском институте политологии, но так и не стал работать по профессии. Он начал свою актерскую карьеру с комедийной театральной труппы «Le Splendid». Слава и признание пришли к актеру после картины «Пришельцы», где он сыграл космического персонажа крестьянина-оруженосца.

После успеха фильма «Пришельцы», актер сыграл Астерикса в фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“». Сейчас Кристиана Ксавье можно увидеть во французских комедиях. А в 2019 году на экраны вышел фильм «Исключительный кортеж», где он сыграл вместе со своим партнером по фильмам об Астериксе и Обеликсе — Жераром Депардье

Актер был женат на актрисе Мари-Анн Шазель, в браке у них родилась дочь Марго. После 30 лет совместной жизни пара развелась.

Жерар Депардье (Обеликс)

Важным фильмом в карьере Жерара стал «Вальсирующие», который в 1974 году занял третье место по сборам во Франции. После этой картины Депардье стал востребованным актером.

В 2013 году на Московском кинофестивале актер представил российско-французский исторический фильм «Распутин», в котором сыграл главную роль. В этом же году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства.

У Жерара Депардье официально четверо детей: двое от брака с актрисой Элизабет Гиньо и двое внебрачных. Хотя сам Жерар утверждает, что у него 20 детей от 10 разных женщин, от некоторых из них он просто откупился.