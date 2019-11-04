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Как роль Джокера повлияла на судьбу Леджера 

Рамблер 3 часа назад
Хит Леджер был одним из самых выдающихся голливудских актеров. Большинству он запомнился по роли Докера в фильме о Бэтмене. Эта роль стала для него последней, а "Оскар" был вручен посмертно. Многие факты указывают на то, что подготовка к образу Джокера зашла слишком далеко и повлияла на психику молодого актера. "Рамблер" рассказывает, что происходило до и после съемок легендарного фильма.
Когда Хит Леджер снялся в роли Джокера, ему было всего 28 лет. Он стал самым молодым актером, исполнившим роль злодея из комиксов. Он также был первым, кто получил "Оскар" за супергеройский фильм.
Во многом на Леджера повлиял персонаж Алекс ДеЛардж из "Заводного апельсина". Он скопировал его жесты, мимику и знаменитый взгляд. Перед съемками актер заперся в отеле на 43 дня. Именно за этот срок Леджер хотел прочувствовать своего героя. У Джокера были психические расстройства, поэтому актер планировал хоть немного прочувствовать своего персонажа. Даже, несмотря на добровольную изоляцию, он продержался и не контактировал с людьми вообще.
Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Единственное, что сопровождало Леджера в то время, которое он провел в мотеле, был "дневник Джокера". В нем он собирал вырезки трагических новостей, фотографии улыбающегося клоуна и гиен. Он носил его с собой постоянно и пересматривал, чтобы вспоминать о характере своего персонажа.
Хит Леджер погиб 22 января 2008 года. Врачи выяснили, что трагические события наступили в результате интоксикации после приема болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов. Многие поклонники уверены, что роль Джокера сильно повлияла на Леджера и у актера развились психические отклонения, с которыми он пытался справиться самостоятельно.
Комментарии 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Актеры , Видео , Заводной апельсин , Оскар , Тёмный рыцарь
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