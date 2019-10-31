Как Михайлов чуть не погиб на съемках фильма «Любовь и голуби»

Кинолента Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны в 1985 году и моментально стала одной из любимейших комедий советских зрителей. Нетипичная история про типичный любовный треугольник не смогла никого оставить равнодушным.

Людмилы Гурченко и Одним из безусловных преимуществ картины является актерский состав. Спустя 35 лет с момента выхода фильма тяжело представить, что роли Нади, Раисы Захаровны и Васи могли исполнить кто-то кроме Нины Дорошиной Александра Михайлова . Всем троим фильм принес бешеный успех, однако для Михайлова роль Васи могла стать последней. Нет, он не собирался уходить из кинематографа, но в один момент прямо во время съемок оказался на грани жизни и смерти. "Рамблер" выяснял подробности этой истории.

Зрители, видевшие картину не раз, наверняка помнят эпизод, когда Вася в костюме и галстуке прямиком из дверного проема падает в море. Эту сцену не удалось снять с первого дубля, и однажды Михайлов не смог снять галстук под водой. А водолазы так активно ему помогали, что чуть не задушили актера. За полминуты им нужно было полностью раздеть Михайлова, чтобы он вынырнул в Черном море и рядом оказалась Раиса Захаровна. В спешке водолазы слишком резко потянули за галстук, но, к счастью, все обошлось.

Кстати, помимо прочего ситуацию осложняли и погодные условия, — знаменитую сцену снимали в ноябре на грузинском курорте Батуми, где температура воды едва достигала 15 градусов.