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Почему Миронов не женился на Фатеевой 

Рамблер 4 часа назад
Почему Миронов не женился на Фатеевой
Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"
Советская комедия режиссера Генриха Оганесяна "Три плюс два" стала одним из самых громких фильмов 1963 года. Зрители полюбили его за пикантные сцены, непосредственность, хороший юмор и… за актеров. Еще бы, ведь главные роли в киноленте исполнили главные звезды советского кинематографа: Наталья Кустинская, Евгений Жариков, Наталья Фатеева и Андрей Миронов.
Несмотря на бешеный успех фильма, долгое время зрители даже не подозревали, что между Мироновым и Фатеевой на съемках кипели настоящие страсти. Что произошло у актеров выяснял "Рамблер".
Когда Миронов впервые встретил Фатееву, ему было 22 года. Актриса была старше на 7 лет, однако разница в возрасте нисколько не смущала актера. Как и поклонники, которые толпами бегали за Натальей, — не зря она считалась одной из главных красавиц советского кинематографа. Миронов влюбился в девушку и решил добиться ее во что бы то ни стало, но Фатеева, будучи более мудрой и рассудительной, долгое время не отвечала ему взаимностью.
В какой-то момент чувства актера обострились настолько, что он начал преследовать Фатееву: он приезжал к ней домой, ревновал, следил за ней и умолял выйти за него замуж. Наталья же в то время еще переживала тяжелое расставание с Владимиром Басовым и только принимала ухаживания Миронова, не желая вступать в новые отношения. Спустя много лет в одном из интервью Фатеева рассказала, какие чувства испытывала к влюбленному в нее актеру:
«С Андреем мы очень подружились. Он был именно хорошим другом, были долгие и теплые отношения, после тяжелого разрыва с Басовым он мою душу очень отогрел. Вот Андрюша, хоть и не имел такого богатства, опыта душевного, — с ним было очень хорошо, он интеллигент настоящий, прекрасный сын своих родителей, я ему за многое благодарна…».
Так или иначе в конце концов Миронову удалось добиться своего, и Наталья согласилась отправиться с ним под венец. Вот только свадьбе не суждено было случиться. Когда актер привез возлюбленную знакомиться с матерью, та отказалась давать свое благословение. Женщина пришла в ужас узнав о том, что Фатеева на семь лет старше ее сына, и к тому же у нее уже есть ребенок. Слова матери не были пустым звуком для Миронова, и после этой роковой встречи, отношения пары быстро переросли в дружеские.
Видео дня. Как выглядели советские кинозвезды в детстве
Комментарии2 
Теги:
Актеры , Три плюс два , Генрих Оганесян , Наталья Фатеева , Владимир Басов , Евгений Жариков , Наталья Кустинская , Андрей Миронов
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