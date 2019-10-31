Почему Миронов не женился на Фатеевой

Несмотря на бешеный успех фильма, долгое время зрители даже не подозревали, что между Мироновым и Фатеевой на съемках кипели настоящие страсти. Что произошло у актеров выяснял "Рамблер".

Когда Миронов впервые встретил Фатееву, ему было 22 года. Актриса была старше на 7 лет, однако разница в возрасте нисколько не смущала актера. Как и поклонники, которые толпами бегали за Натальей, — не зря она считалась одной из главных красавиц советского кинематографа. Миронов влюбился в девушку и решил добиться ее во что бы то ни стало, но Фатеева, будучи более мудрой и рассудительной, долгое время не отвечала ему взаимностью.

В какой-то момент чувства актера обострились настолько, что он начал преследовать Фатееву: он приезжал к ней домой, ревновал, следил за ней и умолял выйти за него замуж. Наталья же в то время еще переживала тяжелое расставание с Владимиром Басовым и только принимала ухаживания Миронова, не желая вступать в новые отношения. Спустя много лет в одном из интервью Фатеева рассказала, какие чувства испытывала к влюбленному в нее актеру:

«С Андреем мы очень подружились. Он был именно хорошим другом, были долгие и теплые отношения, после тяжелого разрыва с Басовым он мою душу очень отогрел. Вот Андрюша, хоть и не имел такого богатства, опыта душевного, — с ним было очень хорошо, он интеллигент настоящий, прекрасный сын своих родителей, я ему за многое благодарна…».

Так или иначе в конце концов Миронову удалось добиться своего, и Наталья согласилась отправиться с ним под венец. Вот только свадьбе не суждено было случиться. Когда актер привез возлюбленную знакомиться с матерью, та отказалась давать свое благословение. Женщина пришла в ужас узнав о том, что Фатеева на семь лет старше ее сына, и к тому же у нее уже есть ребенок. Слова матери не были пустым звуком для Миронова, и после этой роковой встречи, отношения пары быстро переросли в дружеские.