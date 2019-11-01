Как роковое предательство погубило Дорошину

Нина Дорошина запомнилась зрителям по комедии "Любовь и голуби" , но у актрисы было много других ярких ролей, которыми она покорила своих поклонников. Однако в ее личной жизни был один момент, который практически сломил ее. "Рамблер" рассказывает о самом большом предательстве в жизни Дорошиной.

Дорошина родилась в Лосиноостровске в обычной семье. Перед войной ее отца отправили в командировку в Иран. Это предложение буквально спасло всю семью, так как все шесть лет они были в другой стране. После войны семья вернулась в Москву и будущая актриса записалась в драмкружок. Она сразу почувствовала тягу к искусству, а преподаватели отмечали ее талант.

После школы она поступила в Щукинское училище. Уже во время учебы она начала играть в театральных постановках, а потом ее взяли в "Современник". Именно этому театру она посвятила всю жизнь, проработав там более 60 лет. Во время театральной карьеры она познакомилась с Олегом Ефремовым и влюбилась в него без памяти. Он ответил взаимностью, и между ними завязался бурный роман. Вскоре Ефремов переключился на Анастасию Вертинскую . Для Дорошиной это было ужасным ударом, но ее утешением стал Олег Даль . Отношения коллег развивались очень быстро и вскоре актер сделал своей возлюбленной предложение. Дорошина согласилась, чтобы отомстить Ефремову.

Во время церемонии случилось неожиданное. После того, как влюбленные поставили штампы, на свадьбу пришел Ефремов и увел актрису. На следующий день Даль ушел в запой и подал на развод.

Как рассказывала сама актриса, она очень хотела разлюбить Ефремова, но ей это не удавалось. Ее вторым мужем стал еще один работник "Современника" Владимир Тышков. В браке с ним она прожила более 20 лет, до самой гибели. Детей у супругов не было.