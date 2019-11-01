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Почему погасла звезда Саши из фильма «Москва слезам не верит» 

Рамблер 2 часа назад
Что стало с Сашей из фильма «Москва слезам не верит»
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Роль дочери главной героини в фильме "Москва слезам не верит" принесла Наталье Вавиловой всесоюзную славу, но ее актерская карьера так и не пошла в гору. "Рамблер" рассказывает, почему она больше не снималась в кино.
Наталья Вавилова родилась в семье дипломатов и жила недалеко от "Мосфильма", поэтому девушка дебютировала в кино еще, будучи ребенком. О том, что ее пригласили сыграть в фильме "Москва слезам не верит" девушка долго не могла узнать. Родители записали ее на курсы при МИД и отключили телефон. Ситуацию спас Алексей Баталов и приехал домой к девушке. Вместе с режиссером ему удалось уговорить родителей и они разрешили девушке поступить во ВГИК.
После народной славы ее пригласили на съемки исторической ленты "Николай Подвойский". Во время одной из сцен актриса упала с лошади и получила травму. Через две недели она уже хотела возвращаться на съемочную площадку, но режиссер нашел ей замену. Актриса очень страдала и взяла длинный отпуск на восстановление. Вместе с мужем, режиссером Самвелем Гаспаровым, она отправилась в путешествие по Европе. Она еще снялась в паре фильмов, но потом завершила кинокарьеру и отказывалась от всех предложений.
Актриса старается избегать контактов с прессой. Вместе с семьей она живет в большом загородном доме и занимается садоводством и благотворительностью.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии1 
Теги:
Актеры , Москва слезам не верит , Алексей Баталов , Наталья Вавилова , МИД
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