Что стало с Сашей из фильма «Москва слезам не верит»

Почему погасла звезда Саши из фильма «Москва слезам не верит»

Наталья Вавилова родилась в семье дипломатов и жила недалеко от "Мосфильма", поэтому девушка дебютировала в кино еще, будучи ребенком. О том, что ее пригласили сыграть в фильме "Москва слезам не верит" девушка долго не могла узнать. Родители записали ее на курсы при МИД и отключили телефон. Ситуацию спас Алексей Баталов и приехал домой к девушке. Вместе с режиссером ему удалось уговорить родителей и они разрешили девушке поступить во ВГИК.

После народной славы ее пригласили на съемки исторической ленты "Николай Подвойский". Во время одной из сцен актриса упала с лошади и получила травму. Через две недели она уже хотела возвращаться на съемочную площадку, но режиссер нашел ей замену. Актриса очень страдала и взяла длинный отпуск на восстановление. Вместе с мужем, режиссером Самвелем Гаспаровым, она отправилась в путешествие по Европе. Она еще снялась в паре фильмов, но потом завершила кинокарьеру и отказывалась от всех предложений.

Актриса старается избегать контактов с прессой. Вместе с семьей она живет в большом загородном доме и занимается садоводством и благотворительностью.