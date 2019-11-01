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Самые красивые пары советского кинематографа 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о самых красивых парах отечественного кинематографа. Люди творческих профессий склонны влюбляться и расставаться, но и среди них есть те, кто десятилетиями хранит верность одному партнёру. Яркий пример такой пары — Василий Лановой и Ирина Купченко, которые вместе уже почти полвека. И Василий Семёнович, и Ирина Петровна неоднократно входили в списки самых красивых советских и российских артистов, и их пара, несмотря на возраст, по-прежнему блистательна.
Ранее «Рамблер» рассказал, как сложилась жизнь «доктора Борменталя». 
Теги:
Актеры , Видео , Василий Лановой , Ирина Купченко
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