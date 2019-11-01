Что стало со звездой «Соляриса» 

Видео рассказывает об актрисе и режиссёре Наталье Бондарчук. Наталья родилась в семье актрисы Инны Макаровой и режиссёра Сергея Бондарчука, так что не видела для себя много пути, кроме кино. Её мастером во ВГИКе был легендарный Сергей Герасимов, и у него же она сыграла первую заметную роль — это была драма «У озера» (1970), после которой многие начинающие актёры проснулись знаменитыми. Но звёздный час для Наталья наступил через два года, когда режиссёр Андрей Тарковский отдал ей главную роль в фантастическом фильме «Солярис». Сморите ролик и узнайте, почему Наталья Бондарчук пересела в режиссёрское кресло.
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