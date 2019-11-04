Почему Пуговка отказалась от актерской карьеры

В "нулевых" маленькую Катю Старшову узнавал каждый. Именно она сыграла Пуговку в сериале "Папины дочки". Критики пророчили девочке большое актерское будущее, так как она поражала зрителей своей харизмой. Однако девочка не стала продолжать свою карьеру.

Вышедший в 2007 году сериал "Папины дочки" был настолько популярен, что прославил всех актеров, даже второстепенных ролей. Одной из исполнительниц главной роли Пуговки (младшей в семье Васнецовых) была Катя Старшова. На момент съемок девочке было шесть лет, а через год она уже пошла в школу.

После того, как сериал начал набирать популярность, Старшова снималась в рекламных роликах. Во время работы над "Папиными дочками" она успела попробовать себя как актриса большого кино. Ее пригласили на эпизодическую роль в фильмы "Русалка" "Черная молния" . Спустя некоторое время о девушке совсем забыли, но потом она произвела фурор.

@ekstarshova

Когда Сатршова выпускалась из школы, в Соти начали появляться новости и комментарии о том, какой красавицей она стала. Пользователи восхищались и удивлялись тому, как выросла девушка. Многие надеялись, что она продолжит карьеру, но она выбрала другую специальность.