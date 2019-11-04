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Как сложилась судьба актера Александра Якина 

Рамблер 3 часа назад
Как сложилась судьба актера Александра Якина
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»
Все знают Александра Якина по ролям в таких популярных сериалах, как «Счастливы вместе» и «Восьмидесятые». «Рамблер» подробнее расскажет, чем актер занимается сейчас.
С самого детства Александр Якин знал, что станет актером. До успеха ситкома «Счастливы вместе», российского ремейка на американский проект «Женаты… и с детьми», актер участвовал в съемках фильмов «Повелитель луж» и «Ковчег». Также у него была эпизодическая роль в картине «Герой нашего времени» в 2006 году.
В телесериале «Счастливы вместе» актер играл роль Романа Букина — остроумного, но закомплексованного парня, который живет в сумасшедшей семье в Екатеринбурге. Следующий проект, который принес Александру новую волну популярности — «Восьмидесятые». В нем актер получил главную роль — студента Вани.
В 2012 году актер начал делать серьезные шаги на сцене Театра Наций в постановке «Триумф любви». Также у Якина были роли Шекспира в «Укрощении строптивой» и Достоевского в «Идиоте». С 2014 года актер также работает на телевидении. Александр стал ведущим телепередачи «Идем в кино!» вместе с Татьяной Цываревой на телеканале «Карусель».
Сейчас актер счастливо женат на своей однокурснице Анне Зайцевой. Он продолжает играть на сцене театра и иногда сниматься в сериалах.
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Комментарии2 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Укрощение строптивой , Счастливы вместе , Герой нашего времени , Ковчег , Александр Якин , Роман Букин , Анна Зайцева
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