Как сложилась судьба Филиппа Котова из «Зайцев+1»

Как сложилась судьба исполнителя главной роли сериала «Зайцев+1»

Чем занимается Филипп Котов после успеха сериала «Зайцев+1»? «Рамблер» расскажет, как же сложилась судьба актера.

Родители Филиппа Котова актеры, так что его судьба была предрешена еще в детстве. Его отец даже носит звание заслуженного артиста России. В детстве Филипп много времени проводил в театре, где работали его родители. Иногда ему даже доставались эпизодические роли в спектаклях.

После театрального училища актера приняли в основную труппу Театра на Таганке. За спиной Филиппа множество постановок с его участием, например, «Живаго», «Мастер и Маргарита» и «Двенадцатая ночь»

Первый фильм, в котором снялся Филипп — «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова . Но самым значимым проектом в карьере актера стал сериал «Зайцев+1». Филипп играл роль парня Саши, у которого раздвоение личности. Когда того били по голове, просыпался хамоватый и харизматичный Федор, роль которого исполнил Михаил Галустян

После сериала «Зайцев+1» Филипп сыграл еще в паре сериалов. Актер решил отдать предпочтение Театру на Таганке. Филипп Котов также увлекается кулинарией и написанием стихов. О личной жизни актера ничего не известно.