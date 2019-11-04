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Как сложилась судьба исполнителя главной роли сериала «Зайцев+1» 

Рамблер 3 часа назад
Как сложилась судьба Филиппа Котова из «Зайцев+1»
Фото: Кадр из сериала «Зайцев+1»
Чем занимается Филипп Котов после успеха сериала «Зайцев+1»? «Рамблер» расскажет, как же сложилась судьба актера.
Родители Филиппа Котова актеры, так что его судьба была предрешена еще в детстве. Его отец даже носит звание заслуженного артиста России. В детстве Филипп много времени проводил в театре, где работали его родители. Иногда ему даже доставались эпизодические роли в спектаклях.
После театрального училища актера приняли в основную труппу Театра на Таганке. За спиной Филиппа множество постановок с его участием, например, «Живаго», «Мастер и Маргарита» и «Двенадцатая ночь».
Первый фильм, в котором снялся Филипп — «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Но самым значимым проектом в карьере актера стал сериал «Зайцев+1». Филипп играл роль парня Саши, у которого раздвоение личности. Когда того били по голове, просыпался хамоватый и харизматичный Федор, роль которого исполнил Михаил Галустян.
После сериала «Зайцев+1» Филипп сыграл еще в паре сериалов. Актер решил отдать предпочтение Театру на Таганке. Филипп Котов также увлекается кулинарией и написанием стихов. О личной жизни актера ничего не известно.
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Комментарии 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Двенадцатая ночь , Михаил Галустян , Филипп Котов , Никита Михалков
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