Киногероини, о которых фантазировали все мужчины

Киногероини, которые нравились почти всем мужчинам

Некоторые фильмы много потеряли бы, сыграй в них другие актрисы. "Рамблер" рассказывает о девушках, которые нравились большинству мужчин благодаря своим ролям.

Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»

Знаменитый стриптиз в исполнении Светланы Светличной, а также фраза: «Невиноватая я, он сам пришел!» знакомы каждому советскому мужчине. Эта роль сделала Светличную первым секс-символом в СССР.

Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Что тут скрывать, героиня фильма «Гостья из будущего» была мечтой каждого советского мальчика. В нее были влюблены даже те, кто это отрицал. Стоит ли говорить, что актриса Наталья Гусева , сыгравшая Алису, получала мешки писем от поклонников.

Вик, «Бум»

Кадр из фильма "Бум"

В фильме "Бум" Софи Марсо сыграла 13-летнюю девочку, которая отчаянно ищет любовь. Роль принесла ей не только миллион поклонников, но и предложение сниматься в продолжении. После выхода фильма Вик стала мечтой подростков по всему миру. В нее влюблялись мальчики, а девочки пытались подражать. После выхода картины «Бум 2» Марсо получила кинопремию «Сезар» в номинации «Самая многообещающая актриса».

Принцесса Лея Органа, «Звездные войны»

Кто-то знает все серии «Звездных войн» наизусть, кто-то не видел ни одной. Но загадочным образом абсолютно все помнят эпизод с принцессой в золотом бикини, прикованной цепями к гигантскому слизняку. Между прочим, сама актриса Кэрри Фишер ненавидела этот золотой купальник, превратившийся со временем в настоящий фетиш для фанатов.

Кэтрин, «Основной инстинкт»

Кадр из фильма "Основной инстинкт"