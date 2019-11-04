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Малоизвестные факты о Джонни Деппе 

Рамблер 3 часа назад
За 30 лет карьеры Джонни Депп сыграл массу персонажей, многие из которых стали его своеобразной визитной карточкой. У героев Деппа неоднозначные характеры, да и сам артист — личность многогранная. Тем не менее, Джонни по-прежнему пользуется любовью зрителей и благосклонностью режиссеров. Но, несмотря на то, что Депп постоянно находится на виду, у него есть кое-какие секреты, о которых фанаты мало что знают. "Рамблер" расскажет некоторые из этих секретов.
1. В Голливуде ходят слухи, что карьера Джонни стартовала, когда его супруга представила начинающего актера своему экс-бойфренду. Им оказался Николас Кейдж. Вскоре после этого судьбоносного знакомства Депп получил роль в триллере «Кошмар на улице Вязов».
2. В начале девяностых артист снялся в ряде успешных лент, но популярность ему принесла картина «Что гложет Гилберта Грейпа?».
3. В начале карьеры Джонни не планировал становиться киноактером. Он был участником музыкальной группы, ради которой он даже забросил занятия в школе.
4. Джек-Воробей из «Пиратов Карибского моря» привел в восторг детей по всему миру. Впоследствии Джонни Депп в этом образе неоднократно посещал детские больницы и школы.
5. Личная жизнь Джонни Деппа волновала поклонников не меньше, чем его роли. Роман Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, женитьба и последующий развод с грязными подробностями не на шутку всполошили общественность и разделили фанатов на два лагеря.
Комментарии1 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Актеры , Видео , Кошмар на улице Вязов , Джонни Депп , Николас Кейдж
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