Малоизвестные факты о Джонни Деппе

За 30 лет карьеры Джонни Депп сыграл массу персонажей, многие из которых стали его своеобразной визитной карточкой. У героев Деппа неоднозначные характеры, да и сам артист — личность многогранная. Тем не менее, Джонни по-прежнему пользуется любовью зрителей и благосклонностью режиссеров. Но, несмотря на то, что Депп постоянно находится на виду, у него есть кое-какие секреты, о которых фанаты мало что знают. "Рамблер" расскажет некоторые из этих секретов.

2. В начале девяностых артист снялся в ряде успешных лент, но популярность ему принесла картина «Что гложет Гилберта Грейпа?».

3. В начале карьеры Джонни не планировал становиться киноактером. Он был участником музыкальной группы, ради которой он даже забросил занятия в школе.

4. Джек-Воробей из «Пиратов Карибского моря» привел в восторг детей по всему миру. Впоследствии Джонни Депп в этом образе неоднократно посещал детские больницы и школы.

5. Личная жизнь Джонни Деппа волновала поклонников не меньше, чем его роли. Роман Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, женитьба и последующий развод с грязными подробностями не на шутку всполошили общественность и разделили фанатов на два лагеря.