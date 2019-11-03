«Поцелуй Гитлера»: какого актера тошнило от поцелуев с Монро

Фото: Кадр из фильма "В джазе только девушки"

Оказывается, от самой знаменитой блондинки Голливуда Мэрилин Монро далеко не все сходили с ума.

Как выяснил "Рамблер", одному из ее коллег по съемочной площадке, не всегда было приятно общество красавицы.

Так, съемки культовой картины "В джазе только девушки" проходили в таком напряжении, что каждый рабочий день был для некоторых из актеров мукой. Так происходило потому, что у Монро тогда была "черная полоса" . Женщина тяжело переживала неудачную беременность, страдала от бессонницы и депрессии.

На работе это быстро заметили. Блондинка опаздывала и срывала дубли. Больше всех это прочувствовал ее партнер по фильму актер Тони Кертис , который буквально возненавидел знаменитую красавицу.

Кадр из фильма "В джазе только девушки"

Когда на одном из интервью его спросили, какого это целовать блондинку, он ответил, что это похоже на "поцелуй Гитлера".

Через много лет, в интервью 2008 года с Daily Mail, он попытался оправдаться за свои слова.

"Я сказал это как шутку. Это был чертовски глупый вопрос, поэтому я дал глупый ответ", — оправдывался Кертис.

Но его оправдание, видимо, относилось только к самому сравнению с «Гитлером», а не к тому, насколько его на самом деле "тошнило", когда он целовал свою коллегу.

В еще одном интервью, говоря о скандально известной сцене фильма, где двое романтично сидят на диване, Кертис сказал, что Монро слишком агрессивна, чтобы ему нравиться.